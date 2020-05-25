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Илон Маск и певица Граймс сменили имя своему ребенку

Илон Маск и певица Граймс сменили имя своему ребенку (4 новости)

«Правда, менее необычным оно не стало»

Винахідник-мільярдер, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск і його дівчина, канадська співачка Граймс змушені були змінити ім’я свого новонародженого сина. Про це стало відомо із Інстаграму Граймс.

25 травня співачка додала нове фото на свою сторінку і один із фанатів запитав її чи не змінили вони ім’я дитині, враховуючи закони Каліфорнії. На що молода мама відповіла "X Æ A-Xii".

Нагадаємо, 4 травня Маск вшосте став батьком. Хлопчика назвали X Æ A-12, що вимовлялося як "Ікс Еш Ей Твелв Маск" або "Ікс Еш Архангел Маск". У новому варіанті імені немає дефісу і числових символів, однак залишилась лігатура Æ, тому, скоріш за все влада Каліфорнії знову попросить змінити ім’я дитини, оскільки у штаті можна використовувати тільки 26 букв алфавіту англійської мови в імені.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 12:37 Правда, менее необычным оно не стало.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 14:20 Американский предприниматель, глава компаний Space X и Tesla Илон Маск и его возлюбленная, певица Граймс, изменили странное имя своего сына. Правда, менее странным оно после изменений не стало, пишет…
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