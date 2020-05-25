Илон Маск и певица Граймс сменили имя своему ребенку

Винахідник-мільярдер, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск і його дівчина, канадська співачка Граймс змушені були змінити ім’я свого новонародженого сина. Про це стало відомо із Інстаграму Граймс.

25 травня співачка додала нове фото на свою сторінку і один із фанатів запитав її чи не змінили вони ім’я дитині, враховуючи закони Каліфорнії. На що молода мама відповіла "X Æ A-Xii". Нагадаємо, 4 травня Маск вшосте став батьком. Хлопчика назвали X Æ A-12, що вимовлялося як "Ікс Еш Ей Твелв Маск" або "Ікс Еш Архангел Маск". У новому варіанті імені немає дефісу і числових символів, однак залишилась лігатура Æ, тому, скоріш за все влада Каліфорнії знову попросить змінити ім’я дитини, оскільки у штаті можна використовувати тільки 26 букв алфавіту англійської мови в імені. ...