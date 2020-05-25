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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:52
Илону Маску пришлось сменить имя новорожденному сыну: менее странным оно не стало

Илону Маску пришлось сменить имя новорожденному сыну: менее странным оно не стало (7 новостей)

«Пара немного изменила написание имени их новорожденного сына»

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск был вынужден пойти на уступки и сменить имя новорожденного сына. То, что он выбрал со своей подругой Граймс оказалось слишком причудливым для штата Калифорния. Об этом пишет Малыш появился на свет 4 мая и получил имя X Æ A-12. Сначала подписчики Маска и Граймс подумали, что это шутка, но пара заверила, что что их новорожденный сын будет носить именно такое имя. Как его прочесть никто не знал, поэтому Граймс дала пояснения. По ее словам, буква Х – это "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Мощный в бою, но не смертоносный", - объясняла Граймс. И читалось имя как "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve). Но в штате Калифорния нельзя давать имена в которых содержаться цифры. Так что Маск и Грайм...

Обновлено в 13:31 Новоиспеченная мама сообщила на своих страницах в социальных сетях, что они вместе с Илоном заменили цифры на римские, что теперь не противоречит закону.

Обновлено в 13:52 Дело в том, что арабские цифры запрещено использовать в именах, поэтому "12" заменили римскими "Xii", пишет Daily Mail.

ФОТО К НОВОСТИ: «Илону Маску пришлось сменить имя новорожденному сыну: менее странным оно не стало»
Фото Илону Маску пришлось сменить имя новорожденному сыну: менее странным оно не стало
Фото Маск и Граймс изменили имя новорожденного сына
Фото Илон Маск и Граймс изменили имя сына - проще не стало
Фото Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына
Фото Илона Маска вынудили сменить имя сыну: оно по-прежнему странное
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ТСН ТСН  ·  25.05.20, 11:38 В соответствии с законом штата Калифорния, назвать ребенка X Æ A-12 нельзя.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 12:51 ...
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 12:55 Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск и британская певица Граймс были вынуждены изменить имя новорожденного сына. Избранное ранее, оказалось неприемлемым для штата Калифорния. Младенец получил…
Униан Униан  ·  25.05.20, 13:30 Пара немного изменила написание имени их новорожденного сына.
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Сегодня Сегодня  ·  25.05.20, 13:31 Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 4 мая в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная, канадская певица Граймс, родила сына. Пара с первых дней рождения малыша придумала необычное имя X Æ A-12. Но согласно…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 13:52 Илон Маск был вынужден сменить новорожденному сыну имя. Изначально малыша решили назвать X Æ A-12, но законы штата Калифорния суровы даже к гениальным изобретателям-миллионерам.Чтобы зарегистрировать…
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