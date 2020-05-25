Илону Маску пришлось сменить имя новорожденному сыну: менее странным оно не стало

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск был вынужден пойти на уступки и сменить имя новорожденного сына. То, что он выбрал со своей подругой Граймс оказалось слишком причудливым для штата Калифорния. Об этом пишет Малыш появился на свет 4 мая и получил имя X Æ A-12. Сначала подписчики Маска и Граймс подумали, что это шутка, но пара заверила, что что их новорожденный сын будет носить именно такое имя. Как его прочесть никто не знал, поэтому Граймс дала пояснения. По ее словам, буква Х – это "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Мощный в бою, но не смертоносный", - объясняла Граймс. И читалось имя как "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve). Но в штате Калифорния нельзя давать имена в которых содержаться цифры. Так что Маск и Грайм...

Обновлено в 13:31 Новоиспеченная мама сообщила на своих страницах в социальных сетях, что они вместе с Илоном заменили цифры на римские, что теперь не противоречит закону.

Обновлено в 13:52 Дело в том, что арабские цифры запрещено использовать в именах, поэтому "12" заменили римскими "Xii", пишет Daily Mail.