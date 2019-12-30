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Импичмент Трампа: Байден согласился давать показания

Импичмент Трампа: Байден согласился давать показания (6 новостей)

«В воскресенье, 29 декабря, бывший вице-президент США Джо Байден сделал заявление»

Бывший вице-президент США Джозеф Байден 29 декабря внезапно согласился свидетельствовать в деле об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Хотя только день перед этим категорически отрицал такую возможность.

Кандидат от демократов на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что будет свидетельствовать в процессе импичмента Дональду Трампу – если Сенат его, конечно, вызовет. Об этом рассказали в "Голосе Америки".

Отметим, ранее Байден убеждал, что не видит юридических оснований, чтобы ему присылали повестку давать показания. Мол, это только помогло бы Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

Однако 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова Байден заявил иное.

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Поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. У Конгресса нет выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий, – говорил Байден.

Экс-вице-президент добавил, что "пережил два импичменты: один как молодой сенатор, затем как сенатор среднего возраста", и "в них нет ничего хорошего, несмотря на любые обстоятельства, потому что это сложно для страны – здесь нечему радоваться".

Почему Трампу хотят объявить импичмент

  • В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

  • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

  • Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.

    • Все детали – здесь: Импичмент президента США: почему Трампу объявили недоверие.

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    Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.19, 01:27 Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.19, 02:58 Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после…
    Телеграф Телеграф  ·  30.12.19, 03:52 Джо Байден дал согласие, предоставить показания в Сенате в деле по импичменту Трампа.
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    Подробности Подробности  ·  30.12.19, 04:04 В воскресенье, 29 декабря, бывший вице-президент США Джо Байден сделал заявление
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