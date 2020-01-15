Импичмент Трампа: документы передали в Сенат

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN. Кроме того, Палата представителей проголосовала за состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу. "Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как ранее сообщал Фокус: 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Обновлено в 01:09 "Сегодня мы войдем в историю. Мы преодолеем исторический порог, представив статьи импичмента президенту Соединенных Штатов за злоупотребление властью и создание препятствий для палаты", - сказала Пелоси.

Обновлено в 01:31 "Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель", - отметил чиновник в ответ на вопрос, будет выступать 4 февраля президент Трамп с обращением относительно состояния дел в стране, если процесс импичмента будет длиться до этого времени.