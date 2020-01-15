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Фокус Фокус · · Обновлено в 01:31
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Импичмент Трампа: документы передали в Сенат

Импичмент Трампа: документы передали в Сенат (12 новостей)

«Рішення підтримали 228-ма голосами, 193 конгресмени висловилися проти»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN. Кроме того, Палата представителей проголосовала за состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу. "Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как ранее сообщал Фокус: 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Обновлено в 01:09 "Сегодня мы войдем в историю. Мы преодолеем исторический порог, представив статьи импичмента президенту Соединенных Штатов за злоупотребление властью и создание препятствий для палаты", - сказала Пелоси. 

Обновлено в 01:31 "Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель", - отметил чиновник в ответ на вопрос, будет выступать 4 февраля президент Трамп с обращением относительно состояния дел в стране, если процесс импичмента будет длиться до этого времени.

ФОТО К НОВОСТИ: «Импичмент Трампа: документы передали в Сенат»
Фото Палата представителей Конгресса США передала в Сенат дело об импичменте Трампа
Фото Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат
Фото Импичмент Трампа: Палата представителей одобрила передачу документов в Сенат США
Фото Импичмент Трампа: документы передали в Сенат
Фото Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате займет не более двух недель
Фото Палата представителей США направила в Сенат статьи об импичменте Трампа
Фото Рассмотрение дела по импичменту в Сенате пройдет через две недели, - Белый дом
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РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 20:52 Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN.Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 21:36 Рішення підтримали 228-ма голосами, 193 конгресмени висловилися проти
Новый Регион Новый Регион  ·  15.01.20, 21:47 В среду, 15 января, Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN. Также Палата представителей утвердила состав…
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ТСН ТСН  ·  15.01.20, 21:50 Семь конгрессменов-демократов будут выполнять роль прокуроров во время слушаний в отношении Трампа в Сенате.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 22:04   Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет передать в Сенат официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу импичмента, пишет в среду, 15 января, Укринформ.   "За"…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 22:13 Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.20, 01:31 В Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате пройдет за две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.Высокопоставленный…
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