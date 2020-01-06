Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сказал, что он даст показания, если будет вызван в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа в Сенате. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Болтона.

В заявлении Болтон, которого попросили дать показания в рамках дела об импичменте в Палате представителей, но который не сделал этого, сказал, что пытается выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший советник по национальной безопасности.

"Я пришел к выводу, что, если Сенат выдаст повестку для моих показаний, я готов дать показания", - отметил он.

Ранее лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту.

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Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

19 декабря палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Обновлено в 00:21 "Мой коллега, доктор Чарльз Купперман, столкнулся с повесткой в ​​комитет Палаты с одной стороны, и с президентской директивой не давать никаких показаний с другой стороны. Разрешение этого конституционного конфликта легло на федеральную судебную власть. После того, как мой адвокат сообщил…

Обновлено в 00:21 В октябре Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа. Адвокат Болтона сообщил, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания Конгресса.