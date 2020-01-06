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УНН УНН · · Обновлено в 00:21
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Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания

Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания (9 новостей)

«Бывший чиновник готов явиться в Палату представителей по повестке»

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сказал, что он даст показания, если будет вызван в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа в Сенате. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Болтона.

В заявлении Болтон, которого попросили дать показания в рамках дела об импичменте в Палате представителей, но который не сделал этого, сказал, что пытается выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший советник по национальной безопасности.

"Я пришел к выводу, что, если Сенат выдаст повестку для моих показаний, я готов дать показания", - отметил он.

Ранее лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту.

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Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

19 декабря палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Обновлено в 00:21 "Мой коллега, доктор Чарльз Купперман, столкнулся с повесткой в ​​комитет Палаты с одной стороны, и с президентской директивой не давать никаких показаний с другой стороны. Разрешение этого конституционного конфликта легло на федеральную судебную власть. После того, как мой адвокат сообщил…

Обновлено в 00:21 В октябре Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа. Адвокат Болтона сообщил, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания Конгресса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания»
Фото Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
Фото Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа
Фото Импичмент Трампа: Болтон готов дать показания
Фото Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.20, 19:41 Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил в понедельник, что готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа в Сенате.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 20:43 Джон Болтон согласился свидетельствовать в деле импичмента Дональда Трампа.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.20, 21:04 Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.20, 21:19 Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Соответствующее заявление появилось на сайте Болтона в понедельник,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.20, 22:00 Бывший чиновник готов явиться в Палату представителей по повестке.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.20, 22:42 Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил в понедельник, что согласен дать показания в сенате на слушаниях по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу в случае,…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  07.01.20, 00:21 Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Об этом в понедельник, 6 января, заявил сам Болтон, отметив, что…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  07.01.20, 00:21 Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Об этом в понедельник, 6 января, заявил сам Болтон, отметив, что…
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