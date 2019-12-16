  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество
Экономика и финансы
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Оружие · Электроэнергия · Продажа
Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество

Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество (3 новости)

«По словам Янеза Копача, это может уничтожить украинскую генерацию»

Россия может использовать продажу электроэнергии Украине в качестве оружия против Украины и с целью уничтожить украинскую генерацию. Об этом заявил директор секретариата Европейского Энергосообщества Янез Копач в ходе встречи с народными депутатами, сообщает РБК.

"Я согласен Россия - агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Я согласен. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки. Блокирует поставки, например, с Казахстана в Украину и тд. Но здесь у вас важная проблема: импорт электроэнергии - да или нет", - сказал Копач.

Он подчеркнул, что импорт дешевой российской электроэнергии может уничтожить украинскую генерацию, поэтому власти следует взвешенно подходить к решению этого вопроса.

"Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создать вам проблемы. Вы должны быть аккуратны. С какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешено", - сказал Копач.

Россия пытается договориться с США о контроле над ядерным оружием – Трамп
Россия пытается договориться с США о контроле над ядерным оружием – Трамп

Как сообщалось, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 18:11 Директор секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач в ходе встречи с народными депутатами заявил, что Российская Федерация (РФ) может использовать продажу электрической энергии Украине в качестве…
Факты Факты  ·  16.12.19, 20:13 По словам Янеза Копача, это может уничтожить украинскую генерацию
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество

Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество
Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Курс доллара вырос на закрытии межбанка
Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые рейсы

Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые…
Стало известно, за чьи средства &quot;Киевгорстрой&quot; достроит дома &quot;Укрбуда&quot;

Стало известно, за чьи средства "Киевгорстрой" достроит дома "Укрбуда"
Санкции США не смогут остановить строительство &quot;Северного потока 2&quot; - Bloomberg

Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" -…
Доллар ощутимо подешевел

Доллар ощутимо подешевел
Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину

Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину
Украина продолжит переговоры с &quot;Газпромом&quot; по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Центре занятости зафиксировали рост безработицы

В Центре занятости зафиксировали рост безработицы
Не ходите с красными флагами: в Одессе вынесли приговор за советскую символику

Не ходите с красными флагами: в Одессе вынесли приговор за…
Завтра в Киеве ограничат движение транспорта: Под ВР готовят массовые акции протеста - полиция

Завтра в Киеве ограничат движение транспорта: Под ВР готовят массовые…
&quot;Военная агрессия? Нам пох*й&quot;: Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма

"Военная агрессия? Нам пох*й": Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма
Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс

Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс
Кнопкодавів у Раді вирішили таки штрафувати

Кнопкодавів у Раді вирішили таки штрафувати
Агент Роналду: Месси незаслужено получил &quot;Золотой мяч&quot;

Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне

Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.