Инаугурация Зеленского будет "с фишечками", кадры - после нее (5 новостей) «Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника Генштаба и других.…»

В предвыборном штабе Владимира Зеленского практически не верили в то, что после вызова шоумена в видеоролике действующий глава государства Петр Порошенко согласится на стадионные "дебаты". В этом признался сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, пишет Украинская правда.

"Честно? На 90% думали, что откажется", - сказал он.

Зеленский в процессе подготовки к дебатам не использовал психолога и учителя украинского языка, но занимался с учителем языка во время активной фазы кампании. "Помогало окружение - мы пытались говорить с ним как можно больше на украинском", - пояснил Костюк.

То, что на дебаты Зеленские пришел "агрессивным" - это его собственная импровизация, специально никто кандидата не накачивал психологически.

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"Такой истории, как показывают в кино о боксе, когда есть тренер, который настраивает: "Ты должен его порвать" - такого не было. На самом деле, если бы так все происходило, это могло бы помешать", - сказал Костюк.

Подвязать под выборы трейлеры третьего сезона "Слуги народа", по словам Костюка, было идеей Зеленского, "которую в начале никто не понимал".

"Все говорили, если мы идем в политику, это как-то несерьезно, по крайней мере я тогда не понимал это. Мне казалось, что это странно, что это реклама сериала, как оно будет коррелировать? Где Голобородько, а где Зеленский? На самом деле эта идея таки сработала, ведь в роликах была и реклама третьего сезона, и собственно из-за этих ролики мы могли доносить определенные позиции", - сказал он.

Во втором туре выборов Зеленский победил (73,2%) действующего президента (24,4%).

Обновлено в 11:32 В ответ на вопрос, когда планируют представить команду Зеленского, в частности кандидатов на должность руководителя СБУ, ГПУ, Минобороны и др. Юрий Костюк сказал: "Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации".

Обновлено в 12:50 Костюк добавил, что после этого представители Зеленского встречались с разными политологами и политконсультантами, чтобы выслушать их мнение.