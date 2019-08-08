Индекс ожиданий деловой активности в июле составил 52,4 - Нацбанк (таблица)

Национальный банк ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики – ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 8 августа.

Указано, что индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Получение дополнительной оперативной информации позволит усилить аналитическую поддержку ключевых решений регулятора.

В отличие от уже традиционного квартального Индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется лишь на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Оба опроса для расчета индексов будут проводиться параллельно и не будут противоречить друг другу, – говорится в сообщении.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности – секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, что характеризует экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

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В первом пилотном опросе в июле текущего года приняли участие 106 предприятий, из которых предприятия промышленности составляют 30%, строительства – 11%, торговли и сферы услуг – соответственно 22% и 37%.

"Результаты опроса показали, что большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем – индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52,4. Все сектора, кроме строительства, оптимистично оценивали результаты экономической деятельности в июле. Наиболее оптимистично настроены предприятия промышленности (значение индекса – 54,1)", – отметили в НБУ.

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