Индия планирует отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир

В правительстве Индии собираются отменить статью Конституции, которая определяет особый статус региона Кашмир. Об этом сообщает ВВС. "Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано", – заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте. Документ уже был подписан президентом Индии Рам Натх Ковинд, далее отмену особого статуса должен будет согласовать индийский парламент. Особая автономия, закрепленная конституцией Индии, была предоставлена Джамму и Кашмир. Так, все законы, принятые центральной властью страны, отдельно одобрялись местной ассамблеей. Также жители других регионов Индии не могли покупать землю в Кашмире. Кроме этого, штат имел собственных флаг, наравне с государственным. Помимо этого, княжество Кашмир являлось предметом спора с 1947 года с Пакистаном, именно тогда Британская Индия разделилась на два государства. Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Кашмира являются мусульманами, поэтому изначально предполагалось, что он отойдет Пакистану. Несмотря на это, князь Кашмира Хари Сингх предпочел Индию, чем вызвал недовольство среди своих подданных. Так вспыхнула первая индо-пакистанская война. И по сей день, регион остается нестабильным, где нет государственной границы, а территорию разделяет линия контроля. Как ранее сообщал Фокус: 26 февраля индийские ВВС нанесли авиаудар по лагерю боевиков, который находился в пакистанской части Кашмира, после чего последовало резкое обострение в отношениях между двумя странами. В ночь на 27 февраля произошла перестрелка между военными на границе Индии и Пакистана, а ВВС Пакистана сообщили, что сбили два индийских военных самолета. Глава Госдепа США Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором призвал Индию и Пакистан не нагнетать военную напряженности и начать прямой диалог. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что эскалация конфликта между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран.

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