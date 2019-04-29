Индонезия решила перенести столицу (6 новостей) «На сегодня Джакарта – один из крупнейших городов Азии и мира»

Власти Индонезии решили перенести столицу страны из Джакарты на острове Ява. Об этом сообщило агентство Kyodo в понедельник, 29 апреля.

"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал президент страны Джоко Видодо.

Он отметил, что "по крайней мере три государства уже сделали это". "Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки", - добавил Видодо.

По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".

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По данным портала Kompas., правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.

Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, процесс переноса столицы может занять до десяти лет.

Отметим, в конце марта в Джакарте открылась первая в стране ветка метро.

Отметим, ученые полагают, что Джакарта может стать самым населенным городом мира через 16 лет. По официальным данным на 2010 год, в Джакарте проживало 9,6 млн человек, а агломерация (на 2015 года) составляла 30,5 млн человек. К 2035 году, как считают исследователи, население города увеличится до 38 млн.

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Обновлено в 16:12 По словам министра планирования страны Бамбанга Броджонегоро, реализация плана по переносу столицы может затянуться до 10 лет.