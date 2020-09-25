Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о продаже в украинских аптеках лекарств от коронавирусной болезни COVID-19. Отмечается, что такие слухи распространяются с мошеннической целью.
Об этом написала пресс-служба Минздрава в фейсбуке.
Представители Минздрава напомнили, что препараты больным COVID-19 может назначать только врач.
В сети Интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. Минздрав предупреждает: эта информация не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Минздрав утвердил протоколы лечения COVID-19, – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что в случае плохого самочувствия следует сразу обращаться к своему семейному врачу.
Аптеку, которая продавала фейковые лекарства от COVID-19, оштрафовали