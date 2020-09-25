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Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав (3 новости)

«Информация, распространяемая в интернете относительно продажи лекарств от коронавируса в аптеках, не соответствует действительности, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook»

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о продаже в украинских аптеках лекарств от коронавирусной болезни COVID-19. Отмечается, что такие слухи распространяются с мошеннической целью.

Об этом написала пресс-служба Минздрава в фейсбуке.

Представители Минздрава напомнили, что препараты больным COVID-19 может назначать только врач.

В сети Интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. Минздрав предупреждает: эта информация не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Минздрав утвердил протоколы лечения COVID-19, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в случае плохого самочувствия следует сразу обращаться к своему семейному врачу.

Аптеку, которая продавала фейковые лекарства от COVID-19, оштрафовали

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 17:18 Информация, распространяемая в интернете относительно продажи лекарств от коронавируса в аптеках, не соответствует действительности, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Газета День Газета День  ·  25.09.20, 18:09 Информация, распространяемая в интернете относительно продажи лекарств от коронавируса в аптеках, не соответствует действительности, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook. Об этом сообщает…
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