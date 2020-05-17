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Ингулец готов обратиться в Лозанну, если Первую лигу не доиграют

Ингулец готов обратиться в Лозанну, если Первую лигу не доиграют (5 новостей)

«Клуб опубликовал заявление на своем сайте»

"Ингулец" из Петрово выступает за доигрывание сезона в Первой лиге. В клубе считают, что обладателей путевки в элиту должны определять по спортивному принципу.

"Ингулец" последовательно отстаивает позицию: доигровка чемпионата это единственно справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона". Об этом сообщает "Спортарена".

"Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону собственников и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают собственные заработанные ресурсы. Спортивный принципа ведения борьбы и определения сильнейшего на футбольном поле окажется под сомнением".

В клубе не исключают вариант обращения в высшие спортивные инстанции, включая Спортивный суд в Лозанне, если турнир досрочно завершат.

Ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что чемпионат Первой лиги необходимо доиграть тем командам, которые претендуют на выход в УПЛ, а коронавирус не должен был поводом для досрочного завершения сезона. Президент отметил, что клуб будет до последнего бороться за право доиграть турнир.

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Sport.ua Sport.ua  ·  17.05.20, 18:38 Клуб из Петрово опубликовал официальную позицию относительно оставшейся части сезона
Terrikon Terrikon  ·  17.05.20, 19:11 Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону тех владельцев и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают в свои детища потом и кровью заработанные ресурсы, заявили…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  17.05.20, 19:30 Клуб опубликовал заявление на своем сайте
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.05.20, 19:45 Чемпионат Украины по футболу в Первой Лиге официально еще не восстановили. Вполне вероятно, что его и не будут доигрывать. Если это произойдет, то футбольный клуб "Ингулец" пригрозил обратиться в Спортивный…
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