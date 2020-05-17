Ингулец готов обратиться в Лозанну, если Первую лигу не доиграют (5 новостей) «Клуб опубликовал заявление на своем сайте»

"Ингулец" из Петрово выступает за доигрывание сезона в Первой лиге. В клубе считают, что обладателей путевки в элиту должны определять по спортивному принципу.

"Ингулец" последовательно отстаивает позицию: доигровка чемпионата это единственно справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона". Об этом сообщает "Спортарена".

"Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону собственников и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают собственные заработанные ресурсы. Спортивный принципа ведения борьбы и определения сильнейшего на футбольном поле окажется под сомнением".

В клубе не исключают вариант обращения в высшие спортивные инстанции, включая Спортивный суд в Лозанне, если турнир досрочно завершат.

Ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что чемпионат Первой лиги необходимо доиграть тем командам, которые претендуют на выход в УПЛ, а коронавирус не должен был поводом для досрочного завершения сезона. Президент отметил, что клуб будет до последнего бороться за право доиграть турнир.