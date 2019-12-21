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Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины

Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины (2 новости)

«Не подходит по датам командам Первой лиги»

Причина - позднее начало весенней части сезона в Первой лиге.

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Sport.ua Sport.ua  ·  21.12.19, 18:04 Не подходит по датам командам Первой лиги
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Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины

Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины
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