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Ингулец - Заря 2:1 видео голов и обзор матча полуфинала Кубка Украины

Ингулец - Заря 2:1 видео голов и обзор матча полуфинала Кубка Украины (4 новости)

««Ингулец» вышел в финал Кубка Украины»

В полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" дома принимал "Зарю", которую сенсационно обыграл со счетом 2:1.

"Ингулец" в своем Instagram креативно пошутил над луганской "Зарей" после полуфинального матча кубка Украины, где коллектив из Петрово переписал историю отечественного футбола, став первой командой из низшего дивизиона, которая когда-либо выходила в финал Кубка.

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Публикация от ФК "Інгулець" Петрове (@ingulets_fc) 17 Апр 2019 в 11:34 PDT

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"Ингулец" на предыдущих этапах текущего кубкового турнира сначала выбил из розыгрыша "Колос", затем оставил за бортом турнира "Мир". После этого наступила очередь клубов УПЛ. Первым "Ингулец" отцепил "Мариуполь" (3:1), затем нокаутировал "Карпаты" (1:1, по пенальти – 5:4 пен), и в полуфинале справился с "Зарей" (2:1).

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины "Шахтер" на выезде обыграл СК "Днепр-1" (2:0). Таким образом, "горняки" стали вторым финалистом Кубка.

Финал Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье. Победитель турнира сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Но если "Шахтер" получит право выступить в Лиге чемпионов, то это право перейдет к третьей команде в УПЛ. Зато четвертая и пятая команды чемпионата Украины стартуют в турнире по матчам квалификации. "Ингульцу" же необходимо побеждать, чтобы сыграть в Лиге Европы.

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