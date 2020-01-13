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Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине

Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине (3 новости)

«Институт национальной памяти требует демонтировать монумент Легендарная тачанка в Херсонской области»

Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.20, 21:29 Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.20, 23:50 Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области.
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Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине
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