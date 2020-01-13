Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине

Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.
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