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Инвестиции в украинскую экономику сократились более чем на треть

Инвестиции в украинскую экономику сократились более чем на треть (4 новости)

«Цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной»

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 79,1% (до 222,5 миллиона гривен); авиационного транспорта – на 77,3% (до 120 миллионов гривен); деятельности по обеспечению едой и напитками – на 74,2% (до 167,6 миллиона гривен). Наибольший рост капитальных инвестиций в первом квартале наблюдался в сферах электросвязи – на 41,4% (до 2,8 миллиарда гривен); информации и телекоммуникаций – на 8,7% (до 4,6 миллиарда гривен).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 11:55 Капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн - це на 35,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року
Униан Униан  ·  26.05.20, 12:39 Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 15:54 Цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной
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