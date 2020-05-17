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Ирак вводит комендантский час на восемь дней (4 новости) «Цілодобовий режим самоізоляції розпочнеться у п'ятницю, 22 травня, і триватиме до 30 травня»

Ирак в субботу, 16 мая, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая. Отмечается, что трехдневный праздник розговенья Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции. По традиции в эти дни навещают родственников и друзей, выезжают за город , собираются в парках и других местах отдыха. На данный момент, по информации университета Джона Хопкинса, в Ираке выявили 3260 зараженных коронавирусом, 121 человек умер и 2126 выздоровели.

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