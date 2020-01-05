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УНН УНН · · Обновлено в 21:43
· США · Убийство · Иран · Американские военные
Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани

Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани (6 новостей)

«Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник руководителя Ирана…»

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит издание слова Дегана.

По его словам, "ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов". При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

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Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Обновлено в 20:53 По словам Дегана, в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани Иран готовит удар по американским военным объектам.

Обновлено в 21:43 Хосейн Деган также отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных объектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

ФОТО К НОВОСТИ: «Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани»
Фото Иран обещает нанести удар по Штатам
Фото Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани
Фото Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани
Фото Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.20, 21:43 Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган, сообщает CNN в воскресенье, 5 января. "Войну начала Америка.…
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