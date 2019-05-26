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Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе

Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе (6 новостей)

«Детали соглашения пока остаются неизвестными»

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи в Багдаде с иракским министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya. Деталей этого соглашения глава ведомства не раскрыл. Свою речь на брифинге, по данным канала, он начал с того, что «действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности ООН о применении силы». Так глава иранского внешнеполитического ведомства, поясняет Al Arabiya, отозвался о планах Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска. Тегеран, отметил также на брифинге Зариф, «хочет строить сбалансированные отношения со всеми государствами Персидского залива». «Несмотря на все сообщения и доказательства, подтверждающие финансирование и поддержку Ираном хуситов, которые неоднократно поражали объекты в Саудовской Аравии..., мы предложили подписать пакт о ненападении с соседними странами Персидского залива», — заявил министр. В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет «решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной». Ранее Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что, по данным американской разведки, Иран размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Это, отмечали собеседники AP, вызывает у США опасения по поводу того, что Тегеран может готовиться к нападению на американские силы или интересы в регионе. В связи с этим Соединенные Штаты решили усилить свою миссию на Ближнем Востоке дополнительными бомбардировщиками и зенитными ракетными комплексами Patriot. Помимо этого, 24 мая, Трамп объявил об отправке в регион дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих.

Обновлено в 17:00 Детали соглашения пока остаются неизвестными.

Обновлено в 18:07 Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya, сообщает телеканал Al Arabiya 26 мая. "Действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности [ООН] о применении силы", - сказал Зариф, комментируя планы США усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска. В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет "решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной". Глава МИД Ирана призвал Евросоюз "сделать больше для поддержания ядерного соглашения". Сам Тегеран, подчеркнул министр, этого договора еще не нарушал. В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. Подробно об обострении вокруг Ирана в материале Атака на Саудовскую Аравию: почему дорожает нефть. 19 мая американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "официальным концом".

ФОТО К НОВОСТИ: «Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе»
Фото Иран предложил заключить пакт о ненападении со странами Персидского залива
Фото Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе
Фото Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.19, 14:06 Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 26 мая встретился в Багдаде с главой МИД Ирака Мухаммедом аль-Хакимом и обсудил возможность решения конфликта с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Facenews Facenews  ·  26.05.19, 14:55 Тегеран окажет решительное сопротивление любым попыткам развязать войну, в том числе экономическую, заявил глава МИД Ирана во время визита в Багдад.Тегеран предложил другим странам Персидского залива…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.19, 16:31 Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya, сообщает телеканал…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.19, 17:00 Детали соглашения пока остаются неизвестными.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.19, 18:07 Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya, сообщает…
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