Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке

Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.Военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января. Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов. Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "эль-Кудс". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 03:13 Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что вечером во вторник Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Худший кошмар в истории: Иран подготовил жесткий ответ США

Обновлено в 04:05 Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.