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Facenews Facenews · · Обновлено в 04:05
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Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке (6 новостей)

«По авиабазе Аль Асад в Ираке, которую используют американские военные, с территории Ирана выпустили по меньшей мере 10 ракет»

Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.Военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января. Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов. Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "эль-Кудс". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 03:13 Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что вечером во вторник Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Худший кошмар в истории: Иран подготовил жесткий ответ США
Худший кошмар в истории: Иран подготовил жесткий ответ США

Обновлено в 04:05 Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  08.01.20, 02:06 По авиабазе "Аль Асад" в Ираке, которую используют американские военные, с территории Ирана выпустили по меньшей мере 10 ракет.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.20, 02:07 Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана). Телеканал…
УНН УНН  ·  08.01.20, 03:09 Президент США Дональд Трамп и его ключевые министры и помощники проводят в эти минуты экстренное совещание в связи с ракетным ударом Ирана по ряду военных баз в Ираке, на которых размещаются американские…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.20, 03:13 Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что вечером во вторник Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  08.01.20, 04:05 Несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.Он…
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