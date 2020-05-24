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ForUm ForUm · · Обновлено в 11:50
Иран назвал виновного в крушении самолета МАУ

Иран назвал виновного в крушении самолета МАУ (4 новости)

«Украина до сих пор не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах сбивания «Боинга»»

В Министерстве обороны Ирана считают, что в катастрофе украинского самолета МАУ в начале января возле Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения».

Об этом заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки министр обороны Ирана Амир Хатами, пишет «Радио Свобода».

Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.

По его словам, Хатами говорит, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, при принятии решения выпустить ракеты не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» Министерства обороны.

Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра разъяснения причин «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что привело к пуску двух ракет в украинский пассажирский самолет.

Обновлено в 11:50 В Министерстве обороны Ирана считают, что ответственным за сбивание украинского самолета МАУ в начале января над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без получения разрешения» в сложившихся на тот момент условиях.Об этом сообщил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана Амира Хатами - передает FaceNews.ua.Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ лишь накануне.По его словам, министр Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» от Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе возле Тегерана.Еще 4...

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