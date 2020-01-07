Иран не выходит из "ядерной сделки", несмотря на планы нарастить обогащение урана

Отказ Ирана соблюдать некоторые положения ядерной сделки 2015 года не означает полный выход из нее. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет IRNA. По его словам, недавнее заявление иранской стороны об отказе соблюдать запрет на обогащение урана всего лишь означает то, что "достигнут разумный баланс" между участниками соглашения. Также Аракчи добавил, что больше со стороны Ирана не будет похожих действий – пятый шаг был последним. Отдельно политик уточнил, что Иран и правда намерен обогащать уран, но в каких именно объемах – местные власти решат позже. Выразил замминистра и обеспокоенность Ирана присутствием иностранных войск в регионе: планы поддержки стабильности в регионе неоднократно предлагались, но все они ни к чему не привели, ведь не все хотят мира на Среднем Востоке. Напоследок Аракчи заявил: "Иран готов вернуться к полному выполнению соглашения, но это будет зависеть от отмены санкций и экономической выгоды сделки". Заявление Аракчи прозвучало спустя некоторое время после объявления иранских властей об отказе соблюдать условия ядерной сделки 2015 года. Некоторые СМИ восприняли это как выход Ирана из ядерной сделки, хотя речь шла только об отказе соблюдать запрет на обогащение урана. 15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и РФ) заключили соглашение: Иран идет на уступки по своей ядерной программе в обмен на пошаговую отмену санкций. Среди прочего, Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а большую часть иранского обогащенного урана должны были вывезти за границу. Как ранее сообщал Фокус: 3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. В МИД Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.