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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:10
· США · Оружие · Ядерное оружие · Президент США · Январь · Twitter · Иран
Иран никогда не будет иметь ядерное оружие, - Трамп

Иран никогда не будет иметь ядерное оружие, - Трамп (8 новостей)

«Свой твит он написал большими буквами»

Заявление, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, президент США Дональд Трамп сделал в Twitter большими буквами.У Ирана не будет ядерного оружия, заявил 6 января в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", написал он большими буквами.

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

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В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций, в частности, Штатами запрещена покупка, продажа, транспортировка или сбыт иранских нефти и нефтепродуктов.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана. Источник Reuters заявил, что Иран привел ракетные войска в повышенную боевую готовность.

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