Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года

Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет. Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters. По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку. В то же время представитель иранских властей подчеркнул, что данные черных ящиков при необходимости могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию. Кроме этого, в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков, сообщает Bloomberg. Сообщается, что стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб. 9 января в Украине объявлен днем траура. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о наличии 7 версий авиакатастрофы в Иране.