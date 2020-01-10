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Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года

Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года (4 новости)

«Расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет»

Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет. Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters. По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку. В то же время представитель иранских властей подчеркнул, что данные черных ящиков при необходимости могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию. Кроме этого, в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков, сообщает Bloomberg. Сообщается, что стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб. 9 января в Украине объявлен днем траура. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о наличии 7 версий авиакатастрофы в Иране.

ФОТО К НОВОСТИ: «Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года»
Фото Украина и Иран договорились о совместной расшифровке черных ящиков
Фото Расследование катастрофы в Иране займет год-два
Фото Расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять 1-2 года – власти Ирана
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Главком Главком  ·  10.01.20, 11:14 Расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 11:22 Расследование крушения украинского авиалайнера Boeing 737 рейса PS 752 под Тегераном может занять год или два. Такой прогноз сделал официальный представитель Ирана, пишет Reuters.Чиновник, имени которого…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 11:46 Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может занять до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана, пишет Reuters в пятницу, 10 января. Чиновник…
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