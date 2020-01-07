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Иран объявил армию США и Пентагон "террористическими организациями"

Иран объявил армию США и Пентагон "террористическими организациями" (6 новостей)

«Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями»

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

Такое решение приняли после убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке. Об этом сообщает издание ТАСС.

Общие положения и детали срочного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.

Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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Кто такой Касем Сулеймани? Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения. Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

  • Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Отметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.

  • США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

    • Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.

  • Обострение между США и Ираном и решение Ирака встревожило мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собрал внеочередное заседание Североатлантического совета.

  • Вмешалась Германия – предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.01.20, 10:22 Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim.Законопроект принят единогласно.Такой…
    РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.20, 10:50 После убийства генерала Касема Сулеймани парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями". Об этом сообщает иранское агентство Fars.Сообщается,…
    Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.20, 11:01 Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.
    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.20, 11:02 Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, який визначає американську армію і Пентагон як терористичні організації
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Униан Униан  ·  07.01.20, 12:01 Документ принят единогласно 206 голосами в ответ на убийство генерала Сулеймани.
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