Иран объявил армию США и Пентагон "террористическими организациями"

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

Такое решение приняли после убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке. Об этом сообщает издание ТАСС.

Общие положения и детали срочного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.

Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану

Кто такой Касем Сулеймани? Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения. Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Отметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.

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