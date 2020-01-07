Иран объявил армию США и Пентагон "террористическими организациями"

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.
Такое решение приняли после убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке. Об этом сообщает издание ТАСС.
Общие положения и детали срочного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.
Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
Кто такой Касем Сулеймани? Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения. Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?
Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.