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Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ

Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ (5 новостей)

«После авиакатастрофы 8 января в Иране, в которой потерпел крушение украинский самолет МАУ, Тегеран официально сообщил, что не отказывался от…»

После авиакатастрофы с Boeing 737, который следовал с Тегерана в Киев, власти Ирана не отказывались отдавать найденные "черные ящики" компании Boeing или МАУ. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает пресс-служба иранского ведомства. 

Абедзаде заявил, что Иран не отказывался передавать "черные ящики" и сотрудничать с США и Boeing, как это писали в СМИ. Он назвал эти данные ложными.

"Вести.ua" писали, что в среду 8 января - в Тегеране упал украинский самолет авиакомпании МАУ. На борту Boeing было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа. Офис генпрокурора Украины уже начал расследование причин авиакатастрофы. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

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Украинским авиакомпаниям временно запретили летать в Иран. Некоторые СМИ и эксперты допускают, что самолет могли случайно сбить ПВО Ирана.

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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 13:25 После авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.01.20, 14:09 После авиакатастрофы 8 января в Иране, в которой потерпел крушение украинский самолет МАУ, Тегеран офицально сообщил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а информация…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.01.20, 16:06 После авиакатастрофы 8 января в Иране, в которой потерпел крушение украинский самолет МАУ, Тегеран официально сообщил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а информация…
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