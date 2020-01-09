Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ (5 новостей) «После авиакатастрофы 8 января в Иране, в которой потерпел крушение украинский самолет МАУ, Тегеран официально сообщил, что не отказывался от…»

После авиакатастрофы с Boeing 737, который следовал с Тегерана в Киев, власти Ирана не отказывались отдавать найденные "черные ящики" компании Boeing или МАУ. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает пресс-служба иранского ведомства.

Абедзаде заявил, что Иран не отказывался передавать "черные ящики" и сотрудничать с США и Boeing, как это писали в СМИ. Он назвал эти данные ложными.

"Вести.ua" писали, что в среду 8 января - в Тегеране упал украинский самолет авиакомпании МАУ. На борту Boeing было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа. Офис генпрокурора Украины уже начал расследование причин авиакатастрофы. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

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Украинским авиакомпаниям временно запретили летать в Иран. Некоторые СМИ и эксперты допускают, что самолет могли случайно сбить ПВО Ирана.