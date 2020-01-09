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Иран опровергает сообщения о возможном попадании ракеты в Boeing

Иран опровергает сообщения о возможном попадании ракеты в Boeing (4 новости)

«Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг сообщения американских СМИ, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший…»

Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, сообщает IRNA.

По словам Муссави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будут приобщено не только Украину, но и представителей американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.

Кроме того, в иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.

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"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", - подчеркнул Муссави.

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