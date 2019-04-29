Иран угрожает заблокировать поставки нефти через Персидский залив

Иран и Российская Федерация (РФ) планируют провести военно-морские учения в районе Персидского залива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.
По словам командующего Военно-морских сил Ирана контр-адмирала Хасейна Ханзади, совместные учения стран состоятся в ближайшие месяцы.
"Российские корабли прибудут в южные иранские порты для участия в учениях в ближайшие месяцы"- сообщил он.
Отмечается, что военные маневры могут состояться в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот залив транспортируется до 30% нефти из региона.
Обновлено в 12:33 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.
Обновлено в 13:36 Учения Ирана и России состоятся в ближайшие месяцы возле Персидского залива.