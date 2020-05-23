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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:19
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Иран возложил ответственность за сбивание самолета МАУ на оператора ракетной системы

Иран возложил ответственность за сбивание самолета МАУ на оператора ракетной системы (3 новости)

«В крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня без…»

Ответственным за сбитие украинского самолета в январе 2020 года является оператор ракетной системы. Он нарушил правила действий ведения огня "без получения приказа" в соответствующих условиях.

Эту информацию обнародовал бывший член парламента Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, генерала Амира Хатами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В чем обвиняют иранского военного

  • Садеки сообщил, что направил запрос главе иранского Минобороны еще 23 апреля, а ответ получил только накануне.

  • Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в нацсети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому самолету.

  • Оператор ракетной системы обвиняется в том, что не общался с командным центром при пуске ракет. А полагался на "нечеткую информацию" от Минобороны Ирана, когда решил запускать ракеты.

  • 4 апреля иранские чиновники заявили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.

    • Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

  • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января.

  • Погибли 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

  • Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

  • Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.

  • Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.

    • Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

    Обновлено в 23:19 Ответственным за сбивание украинского самолета авиакомпании «МАУ» в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения» в сложившихся в то время условиях, сообщает издание «Радио Свобода» со ссылкой на бывшего иранского депутата Махмуда Садеки.

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 20:29 В крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
    Газета День Газета День  ·  23.05.20, 21:58 В Министерстве обороны Ирана считают, что ответственным за катастрофу украинского самолета МАУ в начале января возле Тегерана есть оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня…
    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 23:19 Ответственным за сбивание украинского самолета авиакомпании «МАУ» в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения» в сложившихся…
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