Иран возложил ответственность за сбивание самолета МАУ на оператора ракетной системы

Ответственным за сбитие украинского самолета в январе 2020 года является оператор ракетной системы. Он нарушил правила действий ведения огня "без получения приказа" в соответствующих условиях.
Эту информацию обнародовал бывший член парламента Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, генерала Амира Хатами. Об этом сообщает "Радио Свобода".
В чем обвиняют иранского военного Садеки сообщил, что направил запрос главе иранского Минобороны еще 23 апреля, а ответ получил только накануне. Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в нацсети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому самолету. Оператор ракетной системы обвиняется в том, что не общался с командным центром при пуске ракет. А полагался на "нечеткую информацию" от Минобороны Ирана, когда решил запускать ракеты. 4 апреля иранские чиновники заявили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных. Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.
Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Обновлено в 23:19 Ответственным за сбивание украинского самолета авиакомпании «МАУ» в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения» в сложившихся в то время условиях, сообщает издание «Радио Свобода» со ссылкой на бывшего иранского депутата Махмуда Садеки.