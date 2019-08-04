Иран захватил еще один танкер в Персидском заливе

Задержанное Корпусом стражей исламской революции судно обвиняют в Иране в нелегальной перевозке предназначенного для арабских государств топлива, пишут СМИ.Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, сообщают иранские государственные СМИ в воскресенье, 4 августа.

По их информации, бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили танкер вблизи острова Фарси на севере залива. Сообщается, что инцидент произошел еще 31 июля недалеко от порта города Бушира. Экипаж судна обвиняют его в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов экипажа задержаны. Напряженная ситуация в Персидском заливе С тех пор, как США в 2018 году вышли из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. 5 июля власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы КСИР задержали в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.