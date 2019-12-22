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Ирина Билык поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном

Ирина Билык поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном (3 новости)

«Украинская певица поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном»

49-летняя певица Ирина Билык - мама двоих сыновей. Старший Глеб уже вырос и живет отдельно, а вот четырехлетний Табриз от последнего брака звезды с российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым всегда с мамой. Кстати, недавно артистка прокомментировала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Коляденко, с которым она часто и тесно общается - по ее словам, они просто лучшие друзья и она не дает нынешнему супругу поводов для ревности.

Новым фото в своем Instagram Ирина растрогала поклонников, а также порассуждала о семейных ценностях. Исполнительница выложила нежный черно-белый снимок с сыночком Табризом, на котором с любовью обнимает малыша.

Мама и сын одеты в черную одежду и выглядят очень мило.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.12.19, 12:22 Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что наслаждается материнством. Артистка вместе с фотографом Асланом Ахмадовым воспитывает 4-летнего сына Табриза. На днях звезда показала, насколько вырос ее…
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 13:59 Украинская певица поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном.
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