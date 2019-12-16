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Ирина Федишин попала в ДТП на Ровенщине: подробности аварии

Ирина Федишин попала в ДТП на Ровенщине: подробности аварии (4 новости)

«Певица получила травму ноги, ее супруг в больнице»

Ирина Федишин попала в аварию после концерта в Шепетовке. Об этом сама певица рассказала на страницах в своих социальных сетях.

Как известно, Федишин со всей своей командой возвращались с концерта во Львов. И на ночной трассе в автомобиль поп-звезды на скорости врезался микроавтобус. Это случилось возле города Ровно.

Ирина Федишин попала в ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

32-летняя Ирина рассказала, что была вынуждена всю ночь провести с мужем и по совместительству продюсером Виталием Челноком в больнице.

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"Друзья, со мной и моей командой случилась досадное происшествие. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились совершать маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский автобус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был немалой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - сообщила певица.

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Ирина Федишин попала в жуткое ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Также артистка и мама двоих детей поблагодарила всех за слова поддержки и призналась, что "только теперь начинает отходить от шока".

"Потому что на глаза наворачиваются слезы от одной лишь мысли... Спасибо тебе, Боже, что уберег нас от беды", - написала Ирина.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  16.12.19, 12:30 Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь после полуночи с концерта в Шепетовке домой во Львов. Об этом певица написала в Instagram.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.12.19, 12:59 Авария произошла ночью, когда украинская певица вместе с командой возвращалась с концерта в Шепетовке на Хмельнитчине. На скорости в автомобиль звезды влетел пассажирский автобус. На место происшествия…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.12.19, 13:54 Певица получила травму ноги, ее супруг в больнице
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