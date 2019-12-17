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Ирина Шейк снялась для глянца в металлическом корсете

Ирина Шейк снялась для глянца в металлическом корсете (4 новости)

«Во время съемки Шейк предстала в нескольких разных образах»

У себя в Instagram знаменитость опубликовала кадр в золотом боди, напоминающем костюм Чудо-женщины.

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Фото Ирина Шейк снялась для глянца в металлическом корсете
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Униан Униан  ·  17.12.19, 10:38 Во время съемки Шейк предстала в нескольких разных образах.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 11:32 Российская супермодель Ирина Шейк появилась на страницах модного глянца 7Hollywood. Несколько фотографий были опубликованы в Instagram-аккаунте журнала. На страницах издания 33-летняя модель блистает…
MIGnews MIGnews  ·  17.12.19, 13:11 Модель позировала в образах от французского модельера Тьерри Мюглера.
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