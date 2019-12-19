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Политика
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"Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина

"Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина (4 новости)

«Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об исконно русских землях»

Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области. Так экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли".Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли". Об этом говорится в заявлении на его сайте.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", отметил Турчинов.

Он добавил, что "имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

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"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасов кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", заявил экс-секретарь СНБО.

19 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории". По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 22:19 Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 22:19 Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 22:19 Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".
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