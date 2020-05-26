Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось меньше (3 новости) «Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено»

Власти Испании пересмотрели число случаев смерти от коронавируса в стране, в результате чего оно стало меньше почти на 2 000 человек. Пересчет потребовался из-за путанице в статистике, сообщает в понедельник, 25 мая, Reuters.

Согласно обновленным данным, в Испании - 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек.

Статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами. Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено. В настоящее время их 235 400 - на 372 меньше, чем в воскресенье.

По словам координатора чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симона, некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.

Ранее сообщалось, что Испания отменит обязательный карантин для туристов с 1 июля.

Перед этим в регионе Валенсия заявили о приостановке выхода из карантина ...