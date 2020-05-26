  1. Главная
  2. Новости
  3. Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось меньше
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Испания · Результат · Коронавирус
Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось меньше

Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось меньше (3 новости)

«Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено»

Власти Испании пересмотрели число случаев смерти от коронавируса в стране, в результате чего оно стало меньше почти на 2 000 человек. Пересчет потребовался из-за путанице в статистике, сообщает в понедельник, 25 мая, Reuters.

Согласно обновленным данным, в Испании - 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек.

Статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами. Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено. В настоящее время их 235 400 - на 372 меньше, чем в воскресенье.

По словам координатора чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симона, некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.

Ранее сообщалось, что Испания отменит обязательный карантин для туристов с 1 июля.

Перед этим в регионе Валенсия заявили о приостановке выхода из карантина ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.05.20, 07:39 Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 07:45 Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с Covid-19.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, —…
Скандальные записи: &quot;антикоррупционера&quot; Гриненко не устраивает, что глава &quot;Укравтодора&quot; не берет взятки, - СМИ

Скандальные записи: "антикоррупционера" Гриненко не устраивает, что глава "Укравтодора" не…
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»

Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»
Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока

Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока
Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не могу стать тренером»

Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не…
Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо

Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо
Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»

Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.