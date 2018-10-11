Испания разгромила Уэльс: смотреть голы

В товарищеском матче между сборными Уэльса и Испании гости оформили разгром еще до перерыва, а Пако Алькасер отличился дважды.
Сам матч начался с минуты молчания в память о жертвах наводнения на Майорке, где погибло около десяти человек. А также жертв цунами в Индонезии.
Вышла вперед Испания усилием Алькасера, забившего уже на 8-й минуте встречи. Нападающему удался мощный удар в верхний угол ворот после того, как голкипер неудачно вынес мяч.
Видео гола Алькасера
Удвоил счет Серхио Рамос. Защитник головой переправил мяч за линию ворот после подачи со штрафного. Стоит отметить, что в этих двух атаках ассистентом выступал Сауль.
Видео гола Рамоса
Третий гол был забит еще до того. как прошло полчаса игры. На 29-й минуте Алькасер оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в сетку низом по центру ворот.