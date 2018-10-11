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Испания разгромила Уэльс: смотреть голы

Испания разгромила Уэльс: смотреть голы (3 новости)

«Форвард находится в отличной форме»

В товарищеском матче между сборными Уэльса и Испании гости оформили разгром еще до перерыва, а Пако Алькасер отличился дважды.

Сам матч начался с минуты молчания в память о жертвах наводнения на Майорке, где погибло около десяти человек. А также жертв цунами в Индонезии.

Вышла вперед Испания усилием Алькасера, забившего уже на 8-й минуте встречи. Нападающему удался мощный удар в верхний угол ворот после того, как голкипер неудачно вынес мяч.

Видео гола Алькасера

Украина - Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина - Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Удвоил счет Серхио Рамос. Защитник головой переправил мяч за линию ворот после подачи со штрафного. Стоит отметить, что в этих двух атаках ассистентом выступал Сауль.

Видео гола Рамоса

Третий гол был забит еще до того. как прошло полчаса игры. На 29-й минуте Алькасер оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в сетку низом по центру ворот.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.18, 23:51 Форвард находится в отличной форме
Terrikon Terrikon  ·  11.10.18, 23:57 Испания Луиса Энрике легко разгромила сборную Уэльса в выездном спарринге. Героем матча можно считать разыгравшегося Пако Алкасера, на счету которого дубль.
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