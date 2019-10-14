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Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона

Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона (3 новости)

«Испания выдала европейский ордер на арест Пучдемона»

Первый был отозван из-за отказа Испании судить лидера каталонских сепаратистов только за растрату госсредств.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 15:34 Судья Верховного суда Испании Пабло Лларена распорядился выдать новый европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Телеграф Телеграф  ·  14.10.19, 19:42 Испания выдала европейский ордер на арест Пучдемона.
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Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона

Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона
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