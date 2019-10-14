Первый был отозван из-за отказа Испании судить лидера каталонских сепаратистов только за растрату госсредств.
Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона
Кейт Миддлтон и принц Уильям едут в королевский тур в…
Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44
Дуда призвал "солидарно давить на Россию"
В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат
В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 8…
В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)
Турция взяла под контроль первый сирийский город
Мы идем под лозунгом "Защитим украинскую землю", а это означает…
Британская певица сняла клип на Троещине
Porsche представила Taycan 4S 2020 модельного года
На озере Ялпуг браконьеры наловили рыбы на 12 тысяч гривен
Офіс президента обклеїли наліпками "Ні плану Путіна", "Донбас – це…
Щонайменше 10 осіб постраждали під час протестів в аеропорту Барселони
Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя…
Украина - независимое унитарное государство, а противники этого будут иметь…
Зеленский о Крыме и Донбассе: это была шоковая терапия
Порошенко встретил день защитника в Лондоне и не придет на марш против формулы Штайнмайера
Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы
Януковича повесткой вызвали в суд на 18 октября
Разумков - главе МИД Нидерландов: Украина готова содействовать в расследовании дела МН17
По рекомендации Украины ПА НАТО отказалась голосовать за сомнительный доклад о санкциях против стран-агрессоров
Бундесмашина мчит на Евро-2020: Германия даже в меньшинстве разгромила на выезде Эстонию
"Рудольф Гесс - помощь и сила в боях". Чем известна группа "Сокира Перуна", на чей концерт пришел Гончарук
Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника
В Польше на выборах с большим отрывом победила партия Качиньского – экзитпол
Вернидуб может возглавить «Легию»
Установлен новый рекорд в женском марафоне
Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Польше избили украинского актера
"Танці з зірками 2019": кто покинул танцевальное шоу в восьмом эфире
Усик назвал различие в поединках в тяжелой и супертяжелой весовых категориях
Это мои методы, – Чорновол откровенно рассказала, почему кнопкодавила в Раде
Танцы со звездами 2019. Кто покинул шоу 13 октября. Все видео выступлений
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве