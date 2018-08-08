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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:17
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Испанский истребитель случайно обстрелял Эстонию

Испанский истребитель случайно обстрелял Эстонию (5 новостей)

«Эстония выясняет обстоятельства»

У ракеты, выпущенной испанским истребителем Eurofighter, есть режим самоуничтожения на случай ошибочного запуска, однако не исключено, что она приземлилась на землю.7 августа в Эстонии в тренировочной зоне ВВС НАТО вблизи Отепя испанский истребитель Eurofighter по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух воздух". Об этом сообщает агентство Delfi.

Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту. Военным неизвестна точная траектория ее движения, местоположение и статус.

У ракеты есть режим самоуничтожения на случай ошибочного запуска, однако не исключено, что она приземлилась на землю.

Длина снаряда AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, он заполнен взрывчатым веществом.

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Командующий военно-воздушными силами Эстонии Рииво Валге отметил, что радиус полета ракеты может составлять 100 км.

Инцидент расследуют военные Эстонии, Испании и НАТО.

Обновлено в 09:21 Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту. Военным неизвестна точная траектория ее движения, местоположение и статус.

Обновлено в 10:17 Во вторник, 7 августа, в Эстонии случилось ЧП с истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 из миссии НАТО: во время полета над территорией для воздушных упражнений Пангоди возле города Отепя пилот выпустил боевую ракету «воздух-воздух» AMRAAM.Начата поисковая операция.

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Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.18, 06:34 Эстония выясняет обстоятельства
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 10:17 Во вторник, 7 августа, в Эстонии случилось ЧП с истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 из миссии НАТО: во время полета над территорией для воздушных упражнений Пангоди возле города Отепя пилот…
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