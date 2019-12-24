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Испанскому "Райо" грозит штраф из-за "дела Зозули", – посол Щерба

Испанскому "Райо" грозит штраф из-за "дела Зозули", – посол Щерба (4 новости)

«Дипломат убежден, что Райо понесет наказание»

Дисциплинарная комиссия, в состав которой вошли представители Национальной федерации футбола Испании и Ла Лиги, применит санкции против клуба "Райо Вальекано", чьи фанаты оскорбляли украинского нападающего клуба "Альбасете" Романа Зозулю, даже в случае, если украинец не будет подавать в суд. Об этом сообщил посол Украины в Испании Анатолий Щерба.Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано", чьи фанаты оскорбляли украинского нападающего клуба "Альбасете" Романа Зозулю, будет наказан. Об этом посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил в интервью "Укринформу", опубликованном 24 декабря.

"Наказание будет. Прежде всего, для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и Ла Лига, применит санкции к этому клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдет при пустых трибунах. Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась", сказал он.

Щерба отметил, что это произойдет даже в случае, если Зозуля не будет подавать в суд иск против болельщиков.

Он добавил, что в феврале 2017 года, когда произошла похожая провокация со стороны ультрас "Райо Вальекано", Ла Лига подала иски против 17 фанатов, но дело не имело развития из-за того, что Зозуля решил не подавать такие иски.

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Зозуля в Испании имеет поддержку "абсолютного большинства" граждан, подчеркнул посол.

"На прошлой неделе состоялась моя встреча в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Роману Зозули и заверила, что к клубк "Райо Вальекано" могут быть применены финансовые санкции", добавил он, отметив, что намерен встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании для обсуждения этой ситуации.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" "Зозуля еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он патриот и это не является преступлением.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвую

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Sport.ua Sport.ua  ·  24.12.19, 20:30 Дипломат убежден, что Райо понесет наказание
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.19, 20:45 Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что клуб "Райо Вальекано", фанаты-ульрас которого оскорбляли украинского футболиста из клуба "Альбасете" Романа Зозулю, понесет наказание даже в случае,…
Фокус Фокус  ·  24.12.19, 20:50 Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" могут оштрафовать из-за поведения его болельщиков в матче с "Альбасете", за который выступает украинский нападающий Роман Зозуля. Об этом в интервью Укринформу…
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