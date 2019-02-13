История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama

Популярная украинская певица, выступающая в России, Светлана Лобода, которая анонсировала выход нового клипа обнаженным снимком в ванне, представила горячее видео на песню Instadrama. Клип она опубликовала на своей странице в Instagram. В нем певица предстала в откровенных образах и заинтриговала страстными поцелуями с неизвестным мужчиной. СМИ предположили, что именно этот красавчик может быть отцом ее дочери Тильды. Многие пользователи написали в комментариях к клипу, что у них мурашки по коже от него. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 13 Фев 2019 в 2:37 PST