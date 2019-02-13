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История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama

История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama (7 новостей)

«Новый клип Лободы INSTADRAMA это мини-фильм об отношениях»

Популярная украинская певица, выступающая в России, Светлана Лобода, которая анонсировала выход нового клипа обнаженным снимком в ванне, представила горячее видео на песню Instadrama. Клип она опубликовала на своей странице в Instagram. В нем певица предстала в откровенных образах и заинтриговала страстными поцелуями с неизвестным мужчиной. СМИ предположили, что именно этот красавчик может быть отцом ее дочери Тильды. Многие пользователи написали в комментариях к клипу, что у них мурашки по коже от него. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 13 Фев 2019 в 2:37 PST

ФОТО К НОВОСТИ: «История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama»
Фото История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama
Фото История любви с неожиданным концом: Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instagrama
Фото Горячая Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama
Фото «Мурашки по коже»: Лобода опубликовала необыкновенный клип
Фото В Сети появился новый клип Лободы на песню "Instadrama" (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  13.02.19, 13:08 Популярная певица в новом видео удивила страстными поцелуями с таинственным мужчиной
Главред Главред  ·  13.02.19, 13:11 Светлана Лобода представила новый клип / https://www.instagram.com/lobodaofficial Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instagrama. Ролик появился на YouTube-канале...
Главред Главред  ·  13.02.19, 13:11 Светлана Лобода представила новый клип / https://www.instagram.com/lobodaofficial Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instagrama. Ролик появился на YouTube-канале...
Униан Униан  ·  13.02.19, 13:20 Новый клип Лободы INSTADRAMA это мини-фильм об отношениях.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  13.02.19, 14:15 Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на своем официальном Youtube-канале новый клип на песню Instadrama. Видео рассказывает историю отношений мужчины и женщины. В ролике исполнительница предстает…
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 16:32 13 февраля певица LOBODA представила клип на песню Instadrama.
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