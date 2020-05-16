Италия открывает границы с 3 июня (18 новостей) «Запрет на передвижение для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает действовать»

Правительство Италии приняло решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны уже с 3 июня, сообщают местные СМИ. Это говорит о серьезных ослаблениях одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии коронавируса. отмечается, что с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций. В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс. человек.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - заявили в Еврокомиссии.

В мире насчитывается 4 628 724 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 308 645, а почти 1,76 миллионов человек выздоровели.

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Обновлено в 12:46 В случае новой вспышки власти могут снова возобновить эти ограничения в конкретных районах.