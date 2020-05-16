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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 12:46
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Италия открывает границы с 3 июня

Италия открывает границы с 3 июня (18 новостей)

«Запрет на передвижение для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает действовать»

Правительство Италии приняло решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны уже с 3 июня, сообщают местные СМИ. Это говорит о серьезных ослаблениях одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии коронавируса. отмечается, что с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций. В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс. человек.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - заявили в Еврокомиссии.

В мире насчитывается 4 628 724 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 308 645, а почти 1,76 миллионов человек выздоровели.

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Обновлено в 12:46 В случае новой вспышки власти могут снова возобновить эти ограничения в конкретных районах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Италия открывает границы с 3 июня»
Фото Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня
Фото Италия готовится открывать границы: названа дата
Фото Италия открoет границы после пандемии COVID-19: названа дата
Фото Финляндия не спешит открывать границы для граждан стран Балтии
Фото Италия в начале июня открывает границы
Фото Власти Италии приняли решение открыть границы с 3 июня
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Фото Италия открывает границы для туристов из ЕС
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.05.20, 04:34 Премьер-министр Джузеппе Конте уверен, что постепенное возвращение к нормальной жизни предотвратит вторую волну COVID-19 в Италии.
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 07:28 Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.05.20, 08:38 Запрет на передвижение для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает действовать
Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 09:51 Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Отмечается, что это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 10:10 Правительство Италии в субботу одобрило указ, который позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня.
Главред Главред  ·  16.05.20, 10:23 Италия приходит в себя после пандемии китайского коронавируса COVID-19. Власти страны даже приняли решение открыть границы на въезд и выезд. Ограничения планируют снять с 3 июня 2020 года. Кроме того,...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 10:50 Финляндия не торопится присоединяться к начавшему действовать с 15 мая соглашению Латвии, Литвы и Эстонии о восстановлении свободного передвижения между государствами Балтии.
РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 10:51 Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Самоизоляция после въезда больше не будет обязательной.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Republicca.Так, указом правительства…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.05.20, 11:27 Италия, которая первой в Европе пострадала от мощной вспышки COVID-19 открывает свои границы уже с 3 июня. Правда, только для граждан Европейского Союза. Более того – для тех, кто пересекает границу,…
Гордон Гордон  ·  16.05.20, 11:27 Власти Италии с 3 июня разрешат въезд в страну иностранцам, а с 18 мая в стране отменят ограничения на передвижение в пределах одного региона.В Италии с 3 июня будут разрешены поездки между регионами.…
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 11:47 Финляндия не торопится присоединяться к начавшему действовать с 15 мая соглашению Латвии, Литвы и Эстонии о восстановлении свободного передвижения между государствами Балтии.
Фокус Фокус  ·  16.05.20, 11:49 Со среды, 3 июня, в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится…
УНН УНН  ·  16.05.20, 12:05 "Правительство Италии приняло решение об открытии границ страны. С третьего июня итальянцы могут свободно выезжать за пределы страны. В то же время разрешение на въезд пока предоставили только гражданам…
Facenews Facenews  ·  16.05.20, 12:06 Предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и МонакоИталия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Самоизоляция после…
Газета День Газета День  ·  16.05.20, 12:24 Итальянцы смогут ездить за границу, а иностранцы посещать Италию уже с 3 июня. Об этом сообщает BBC. "Правительство Италии издал указ, позволяющий путешествовать в страну и из нее с 3 июня, на фоне усилий…
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 12:40 ...
Униан Униан  ·  16.05.20, 12:46 В случае новой вспышки власти могут снова возобновить эти ограничения в конкретных районах.
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