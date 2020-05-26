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Италия поблагодарила Украину за поддержку в борьбе с коронавирусом

Италия поблагодарила Украину за поддержку в борьбе с коронавирусом (3 новости)

«Итальянский дипломат с особой благодарностью отметил гуманитарную миссию в Италии украинских врачей, которые в апреле в течение трех недель оказывали…»

26 мая 2020 состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия.

Во время встречи посол Италии поблагодарил Украину за солидарность с Италией в противодействии эпидемии COVID-19 и предоставленную итальянским гражданам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МИД. Итальянский дипломат с особой благодарностью отметил гуманитарную миссию в Италию украинских врачей, которые в апреле 2020 в течение трех недель оказывали помощь своим итальянским коллегам в больницах региона Марке и имели возможность ознакомиться с итальянским протоколом лечения коронавирусной инфекции.

Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций, в частности по поддержке кандидатур в международные органы.

Особое внимание дипломаты уделили восстановлению работы украинском-Итальянской Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудн...

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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 17:28 Итальянский дипломат с особой благодарностью отметил гуманитарную миссию в Италии украинских врачей, которые в апреле в течение трех недель оказывали помощь своим итальянским коллегам.
УНН УНН  ·  26.05.20, 17:56 “Во время встречи посол Италии поблагодарил Украину за солидарность с Италией в противодействии эпидемии COVID-19 и предоставленную итальянским гражданам гуманитарную помощь.…
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