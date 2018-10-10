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Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча (4 новости)

«Смотрите видеообзор товарищеского поединка с участием национальной сборной Украины»

В товарищеском матче сборные Италии и Украины не выявили победителя, разойдясь миром со счетом 1:1.

ФОТО К НОВОСТИ: «Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча»
Фото Италия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча
Фото Италия - Украина: видео голов и обзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  10.10.18, 21:01 Смотрите видеообзор товарищеского поединка с участием национальной сборной Украины
Sport.ua Sport.ua  ·  10.10.18, 23:55 Смотрите видеообзор товарищеского поединка с участием национальной сборной Украины
Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.18, 00:30 Смотрите видеообзор товарищеского поединка с участием национальной сборной Украины
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