В товарищеском матче сборные Италии и Украины не выявили победителя, разойдясь миром со счетом 1:1.
Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча
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Италия - Украина товарищиский матч онлайн
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