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ФОТО К НОВОСТИ : «Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча»

ФОТО К НОВОСТИ : «Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча»

В товарищеском матче сборные Италии и Украины не выявили победителя, разойдясь миром со счетом 1:1.

Италия – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча (4 новости) «Смотрите видеообзор товарищеского поединка с участием национальной сборной Украины»

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