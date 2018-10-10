Италия - Украина: онлайн трансляция

Италия - Украина. Сборная Украины разбавит матчи Лиги Наций спаррингом с итальянцами, у которых выигрывать нам еще не удавалось. Онлайн-трансляция матча Италия - Украина начнется на 112.ua в 21:15, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".

10 октября, 21:45

Генуя, "Луиджи Феррарис"

Товарищеский матч

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Италия - Украина

Команда Шевченко великолепно показала себя в сентябрьских поединках, обыграв чехов и словаков. Сейчас от команды Шевченко ждут продолжения демонстрации хорошей игры. Особенно, на фоне такого соперника, как сборная Италии. У Роберто Манчини пока не очень удается справляться с перестройкой команды. Итальянцы с весны не знают вкуса побед.

Нынешняя Италия - вполне удобоваримый соперник для украинцев. Если наши будут в хорошей форме, как в сентябре в Лиге Европы, "скуадра адзурра" может потерпеть даже первое поражение от украинцев. Всего мы играли семь раз и лишь раз сине-желтым удалось не проиграть. Это также был товарищеский матч накануне ЧМ-2006, который итальянцы и выиграли.

Обе команды настроены на активный футбол в сегодняшнем поединке. В случае Италии, Манчини ищет лучшие сочетания, чтобы попытаться не уступить Польше и Португалии в Лиге Наций, к чему они довольно близки. Нам же важно показать себя на фоне соперника более высокого класса. Для собственной уверенности и дальнейших побед.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Конечно, как и у Италии, у нас есть проблемы с составом. За нас не сыграет Ярмоленко, но я попытаюсь построить сильную команду и показать красивый футбол. Секретов по завтрашнему составу у меня нет, но с некоторыми футболистами есть проблемы. Они должны дать ответ, готовы они на игру или нет".

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Месяц назад я сделал много изменений в составе в первой и второй игре. Просто в сентябре футболисты еще не готовы сыграть два поединка в течение 72 часов. Сейчас ситуация изменилась. С Украиной будут играть те футболисты, которые готовы провести следующий матч через четыре дня".

Прогноз 112.ua: 1:1

Обновлено в 16:04 Сегодня украинцы проведут один из самых интересных спаррингов последних лет

Обновлено в 16:13 В Генуе полным ходом готовятся к проведению сегодняшнего поединка между футбольными сборными Италии и Украины в рамках товарищеского матча.