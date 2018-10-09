  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Италия - Украина товарищиский матч онлайн
Спорт
Апостроф Апостроф ·
· Трансляция · Италия · Матч · Онлайн
Италия - Украина товарищиский матч онлайн

Италия - Украина товарищиский матч онлайн (4 новости)

«Состоялось назначение бригады арбитров на товарищеский поединок»

10 октября сборная Украиніы проведет товарищеский матч против сборной Италии. Встреча состоится в Генуе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.10.18, 14:29 Состоялось назначение бригады арбитров на товарищеский поединок.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.10.18, 16:10 В Генуе на стадионе Луиджи Феррарис, пройдет товарищеский поединок между сборной Украины и Италии. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Украина. Поединок между командами…
Sport.ua Sport.ua  ·  09.10.18, 17:06 Sport.ua рассказывает о генеральной репетиции сборной Украины накануне матча Лиги наций против Чехии
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Италия - Украина товарищиский матч онлайн

Италия - Украина товарищиский матч онлайн
Футболисты сборной РФ Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей в Москве – СМИ

Футболисты сборной РФ Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей в…
Украинская шпажистка получила &quot;золото&quot; на юношеских Олимпийских играх

Украинская шпажистка получила "золото" на юношеских Олимпийских играх
Сестры Музычук объяснили свое решение поехать на ЧМ по шахматам в Россию

Сестры Музычук объяснили свое решение поехать на ЧМ по шахматам…
Хацкевич: У нас почему-то привыкли, что Динамо должно всех выносить

Хацкевич: У нас почему-то привыкли, что Динамо должно всех выносить
Товарищеский матч Италия – Украина рассудит арбитр из Словении

Товарищеский матч Италия – Украина рассудит арбитр из Словении
Как &quot;Динамо&quot; победило &quot;Олимпик&quot;, а &quot;Шахтер&quot; сыграл вничью с &quot;Зарей&quot; - видео

Как "Динамо" победило "Олимпик", а "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей"…
Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Взрывы в Ичне: военная прокуратура не исключает версию теракта

Взрывы в Ичне: военная прокуратура не исключает версию теракта
ПАСЕ отказалась голосовать за изменения санкционных правил

ПАСЕ отказалась голосовать за изменения санкционных правил
Супрун заверила, что от гриппа не защитит ни лук с чесноком, ни лимон с бальзамом &quot;Звездочка&quot;

Супрун заверила, что от гриппа не защитит ни лук с чесноком,…
Презентация Google Pixel 3: онлайн-трансляция

Презентация Google Pixel 3: онлайн-трансляция
Убийство журналистки в Болгарии: задержан румын украинского происхождения

Убийство журналистки в Болгарии: задержан румын украинского происхождения
Мэр Черкасс ушел в отпуск на время расследования его дела

Мэр Черкасс ушел в отпуск на время расследования его дела
В сентябре больше всего цены выросли на одежду и образование

В сентябре больше всего цены выросли на одежду и образование
Кличко открыл в Киеве современный парк, построенный на месте бывшего болота

Кличко открыл в Киеве современный парк, построенный на месте бывшего…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.