10 октября сборная Украиніы проведет товарищеский матч против сборной Италии. Встреча состоится в Генуе.
Италия - Украина товарищиский матч онлайн
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