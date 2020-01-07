  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Итальянский лоукостер отменил 4 рейса
Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Январь · Лоукостер
Итальянский лоукостер отменил 4 рейса

Итальянский лоукостер отменил 4 рейса (5 новостей)

«Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов Жуляны ( Киев имени Игоря…»

Лишенный лицензии итальянский лоукостер Ernest Airlines, за последние два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Avianews.

Сначала, в воскресенье, 5 января отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Отмечается, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, половина была отправлена в аэропорты, что никак не связано с предыдущей маршрутной сетью лоукоста.

Издание пишет, что ранее в Ernest Airlines сообщили, что идет работа с итальянскими авиационными властями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.

В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март
В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов. Вместе с тем, авиаперевозчику предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты. В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов.

В случае, если авиакомпания не сможет добиться возобновления полетов, на освободившиеся частоты может претендовать Ryanair.

ФОТО К НОВОСТИ: «Итальянский лоукостер отменил 4 рейса»
Фото Итальянский лоукостер отменяет рейсы из Украины
Фото Итальянский лоукостер отменил 4 рейса
Фото Итальянский лоукостер отменил часть рейсов из Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  07.01.20, 11:20 Итальянский лоукост авиаперевозчик Ernest Airlines, которого ранее лишили лицензии, отменил четыре рейса из Киева, Львова и Одессы за последние два дня, 5 и 6 января.Об этом сообщает портал…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.20, 12:41 Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря Сикорского), Львов и Одесса.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.20, 13:10 Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за 2 дня отменил несколько рейсов из украинских аэропортов в Киеве, Львове и Одессе в Италию. 5 января лоукостер не выполнил выполнил рейс EG 544 из Одессы в…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.01.20, 14:45 После приостановки лицензии на перевозку пассажиров итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла…
Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель

Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель
Греция и Северная Македония начали получать газ по &quot;Турецкому потоку&quot;

Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"
Газпром в полном объеме рассчитался за транзит газа - оператор ГТС

Газпром в полном объеме рассчитался за транзит газа - оператор…
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в РФ и Беларуси

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в РФ и Беларуси
Украина продолжит производить коньяк и шампанское

Украина продолжит производить коньяк и шампанское
Сработала защита - Южно-Украинская АЭС отключила третий блок

Сработала защита - Южно-Украинская АЭС отключила третий блок
Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка

Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка
&quot;Так изуродовать свой рот&quot;: Ани Лорак шокировала новым фото

"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак шокировала новым фото
На Ровенской АЭС отключили первый энергоблок

На Ровенской АЭС отключили первый энергоблок
Обмен пленными: стали известны имена 44 переданных ОРДЛО

Обмен пленными: стали известны имена 44 переданных ОРДЛО
Россияне массово начали ездить в Крым через Украину (видео)

Россияне массово начали ездить в Крым через Украину (видео)
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Настоящий ад на Земле: миллионы животных гибнут в пожарах Австралии

Настоящий ад на Земле: миллионы животных гибнут в пожарах Австралии
World Boxing News: Джошуа отдаст пояс WBO Усику

World Boxing News: Джошуа отдаст пояс WBO Усику
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.