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Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину

Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину (4 новости)

«Полеты решили приостановить из-за общее снижение пассажиропотока в этот период»

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим, Харьков-Милан на зимний сезон.

Причиной назвали - снижение пассажиропотока в этот период. Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года, передает avianews.

Последние рейсы Харьков-Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года. Рейсы Харьков-Милан 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

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"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", говорится в письме лоу-коста.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.19, 13:02 Полеты решили приостановить из-за "общее снижение пассажиропотока в этот период"
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.19, 14:30 Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан – 29 декабрь 2019 года, 5 и 12 января 2020 года
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 15:33 Итальянский лоукостер Ernest Airlines заявил о приостановке рейсов по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Харьков - Милан из-за нерентабельности в зимний сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
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