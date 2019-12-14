Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину (4 новости) «Полеты решили приостановить из-за общее снижение пассажиропотока в этот период»

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим, Харьков-Милан на зимний сезон.

Причиной назвали - снижение пассажиропотока в этот период. Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года, передает avianews.

Последние рейсы Харьков-Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года. Рейсы Харьков-Милан 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

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"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", говорится в письме лоу-коста.

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