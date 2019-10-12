Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован - глава МИД Украины (11 новостей) «Согласована только часть, которая касается "формулы Штайнмайера"»

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована только часть, касающаяся формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ - согласованный сейчас советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много, они происходят постоянно и призваны создать еще большее напряжение в Украине.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

Германия выделила 1 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим от войны…

Вечером 1 октября в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за решения Зеленского.

Ночью акции протеста также прошли в Харькове и во Львове. Также протестовали в Запорожье.

Митинги в столице и регионах продолжились вечером 2 октября - смотреть фото.

Обновлено в 14:03 Так он ответил на сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

Обновлено в 15:16 Сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, является манипуляцией.