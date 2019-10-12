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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:16
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Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован - глава МИД Украины

Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован - глава МИД Украины (11 новостей)

«Согласована только часть, которая касается "формулы Штайнмайера"»

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована только часть, касающаяся формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ - согласованный сейчас советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много, они происходят постоянно и призваны создать еще большее напряжение в Украине.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

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Вечером 1 октября в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за решения Зеленского.

Ночью акции протеста также прошли в Харькове и во Львове. Также протестовали в Запорожье.

Митинги в столице и регионах продолжились вечером 2 октября - смотреть фото.

Обновлено в 14:03 Так он ответил на сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

Обновлено в 15:16 Сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, является манипуляцией.

ФОТО К НОВОСТИ: «Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован - глава МИД Украины»
Фото В МИД заявили, что итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован
Фото Украина еще не согласовала итоговый документ "нормандского саммита" - Пристайко
Фото Сейчас итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован, - Пристайко
Фото Итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован: Пристайко
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Украинская правда Украинская правда  ·  12.10.19, 12:14 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.19, 13:08 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  12.10.19, 13:28 Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются
Капитал Капитал  ·  12.10.19, 13:29 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные…
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Прямий Прямий  ·  12.10.19, 13:40 Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части "формулы Штайнмайера", остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом министр иностранных дел Украины…
ТСН ТСН  ·  12.10.19, 13:44 Согласована только часть, которая касается "формулы Штайнмайера".
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Сегодня Сегодня  ·  12.10.19, 14:03 Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части «формулы Штайнмайера», остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.10.19, 15:16 Сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, является манипуляцией.
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