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Іванна Климпуш-Цинцадзе: 8 апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передали в лікарні Закарпаття

Іванна Климпуш-Цинцадзе: 8 апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передали в лікарні Закарпаття (4 новости)

«У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали у Мукачівську…»

У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали у Мукачівську районну лікарню, ще 4 – у Виноградів, Іршаву та Рахів.

"Команда "Європейської Солідарності", в тому числі на Закарпатті, не може залишатися осторонь від тих проблем, з якими стикнулося українське суспільство. По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава «думає», максимально в міру наших можливостей забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас з вами лікувати і не переживати за своє здоров’я. Окремим напрямком нашої роботи є робота з аналізу, чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, є працюючі. Чи потрібно їх відремонтувати. Виявили на Закарпатті вісім непрацюючих апаратів, відремонтували їх коштом Фонду Порошенка. І вже передали в лікарні",...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Прямий Прямий  ·  16.05.20, 15:36 В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата  передали в Мукачевскую  районную больницу, еще  4 - в Виноградов,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.05.20, 19:26 У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали у Мукачівську районну лікарню, ще 4 – у Виноградів, Іршаву та Рахів
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.05.20, 19:35 В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще четыре в Виноградов,…
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