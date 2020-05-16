Іванна Климпуш-Цинцадзе: 8 апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передали в лікарні Закарпаття

У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали у Мукачівську районну лікарню, ще 4 – у Виноградів, Іршаву та Рахів.

"Команда "Європейської Солідарності", в тому числі на Закарпатті, не може залишатися осторонь від тих проблем, з якими стикнулося українське суспільство. По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава «думає», максимально в міру наших можливостей забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас з вами лікувати і не переживати за своє здоров’я. Окремим напрямком нашої роботи є робота з аналізу, чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, є працюючі. Чи потрібно їх відремонтувати. Виявили на Закарпатті вісім непрацюючих апаратів, відремонтували їх коштом Фонду Порошенка. І вже передали в лікарні",...