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Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием

Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием (5 новостей)

«На Волыни военнослужащий срочной службы с оружием самовольно оставил место несения военной службы»

Вчера, 16 апреля, с 14 механизированной бригады дезертировал солдат прихватив с собой оружие. Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

"Вечером 16 апреля 2019 с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович. На военную службу призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. Проживает в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции. Ранее УНН сообщал, что в Черниговской области к 4 годам заключения приговорили дезертира.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием»
Фото Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием
Фото Из воинской части сбежал военнослужащий-срочник
Фото С украинской воинской части дезертировал солдат
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 11:18 Из 14 механизированной бригады дезертировал солдат с оружием, сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook. "Вечером 16 апреля с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.04.19, 11:44 Вечером во вторник, 16 апреля, из воинской части (14 отдельная механизированная бригада) вместе с оружием исчез военнослужащий-срочник Артем Станиславович Григоренко. Об этом передают Факты. В пресс-службе…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 11:53 С части 14-й отдельной механизированной бригады дезертировал солдат срочной службы Артем Станиславович Григоренко. Военный, имея оружие, самовольно покинул место несения службы, пишут в 14-й отдельной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.04.19, 13:31 На Волыни военнослужащий срочной службы с оружием самовольно оставил место несения военной службы.
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