Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием (5 новостей) «На Волыни военнослужащий срочной службы с оружием самовольно оставил место несения военной службы»

Вчера, 16 апреля, с 14 механизированной бригады дезертировал солдат прихватив с собой оружие. Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

"Вечером 16 апреля 2019 с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович. На военную службу призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. Проживает в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции. Ранее УНН сообщал, что в Черниговской области к 4 годам заключения приговорили дезертира.